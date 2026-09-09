Boluspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Karaçayır Tesisleri'nde Teknik Direktör Daniel Farrar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Futbolcular daha sonra geniş alanda iki grup halinde top kapma ve şut çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ve taktik çalışmayla tamamlandı. Boluspor, Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı