Boluspor, Nijeryalı Forvet Rasheed Akanbi'yi Kadrosuna Kattı

Boluspor, Nijeryalı Forvet Rasheed Akanbi'yi Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 1999 doğumlu Nijeryalı forvet Rasheed Akanbi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine 2020 yılında Menemenspor'da başlayan Akanbi, aynı zamanda UEFA organizasyonlarında da tecrübeye sahip.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Nijeryalı futbolcu Rasheed Akanbi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1999 doğumlu forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Forvet ve kanat mevkilerinde görev yapabilen Akanbi, profesyonel kariyerine 2020 yılında Menemenspor'da başladı.

Menemenspor ve Kocaelispor formalarını giyen Akanbi, daha sonra Moldova'nın Sheriff ekibine transfer oldu.

Akanbi, kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarında da forma giydi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı

Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih belli oldu! DEM Parti İmralı heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek

İmralı heyetinin daha önce ertelenen kritik görüşmesi çarşamba günü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.