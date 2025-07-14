Boluspor, Nijeryalı Forvet Rasheed Akanbi'yi Kadrosuna Kattı
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 1999 doğumlu Nijeryalı forvet Rasheed Akanbi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine 2020 yılında Menemenspor'da başlayan Akanbi, aynı zamanda UEFA organizasyonlarında da tecrübeye sahip.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Nijeryalı futbolcu Rasheed Akanbi'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1999 doğumlu forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Forvet ve kanat mevkilerinde görev yapabilen Akanbi, profesyonel kariyerine 2020 yılında Menemenspor'da başladı.
Menemenspor ve Kocaelispor formalarını giyen Akanbi, daha sonra Moldova'nın Sheriff ekibine transfer oldu.
Akanbi, kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarında da forma giydi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor