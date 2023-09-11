Boluspor, Mustafa Şengül'ü kiraladı

Boluspor, savunma bölgesi için Çaykur Rizespor'dan Mustafa Şengül ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Boluspor, savunma bölgesi için Çaykur Rizespor'dan Mustafa Şengül ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Boluspor, stoper Mustafa Sengül'ü kiraladı. Somaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve Boluspor'un da transfer listesinde olan Mustafa Şengül, Rizespor ile anlaşmaya varmıştı. Transfer komitesinin girişimleri ve Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın da kadroda olmasını istediği 24 yaşındaki oyuncu, Rizespor'dan kiralandı. - BOLU