Haberler

Boluspor, Mustafa Şengül'ü kiraladı

Spor Haberleri

Boluspor, savunma bölgesi için Çaykur Rizespor'dan Mustafa Şengül ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Boluspor, savunma bölgesi için Çaykur Rizespor'dan Mustafa Şengül ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Boluspor, stoper Mustafa Sengül'ü kiraladı. Somaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve Boluspor'un da transfer listesinde olan Mustafa Şengül, Rizespor ile anlaşmaya varmıştı. Transfer komitesinin girişimleri ve Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın da kadroda olmasını istediği 24 yaşındaki oyuncu, Rizespor'dan kiralandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Şengül Rizespor Boluspor Futbol Spor Haberler

title