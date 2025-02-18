Boluspor, Manisa FK Maçına Hazırlıklara Başladı
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisa Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve teknik-taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisa Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında evinde oynadığı Amed SF maçından 1 puan alan Boluspor, deplasmanda oynacağı Manisa FK maçına odaklandı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman teknik-taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - BOLU