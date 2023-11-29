Boluspor, lider Eyüpspor'u yenmek için hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor ağırlayacağı lider Eyüpspor mücadelesinden 3 puanla ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, "Tüm planlarımızı kazanma adına yapıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor cumartesi günü saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Boluspor, tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve taktik çalışma ile devam etti.

Bu hafta oynayacakları Eyüpspor maçı hakkında konuşan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, "Eyüpspor bu ligin çok yatırımlı bir kadrosu. Oyuncu kalitesi çok yüksek. Eyüpspor, ligin lideri. Bizim açımızdan zor bir maç ama bize böyle fırsatlar geliyor. Bir galibiyetin ardından bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Yüksek konsantrasyonla oynayacağımız bir maç. Tüm planlarımızı kazanma adına yapıyoruz" dedi.

Geçen hafta Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla mağlup ettikleri maç için ise Koşukavak, "Ümraniyespor maçı çok kritik bir maçtı. Ligdeki tabloda bizim altımızda oynayan iki takımın galip gelmesi, mücadeleyi zorlaştırdı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Çok şey değiştiremedik ama en azından baskılı ortamdan ligde kendimizi üst sıraya aldık. 16 puanımız var. İnşallah kalan 4 haftada alacağımız galibiyetler bizim ligin ikinci yarısında neresi için oynayacağımıza karar verecek" diye konuştu. - BOLU