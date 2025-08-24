Boluspor, Keçiörengücü'nü 2-1 Geçti
Tendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Serdar Soydan, Emrah Türkyılmaz
Boluspor: Orkun Özdemir, Oulare, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Lima, Lico (Boakye dk. 89), Barış Alıcı, Devran Şenyurt (Tolunay Artuç dk. 77), Doğan Can Davas, Rasheed (Baldubia dk. 65), Hasani
Yedekler: Muhammet Özkan, Abdulsamet Kırım, Ensar Bilir, Mustafa Çaylı, Can Arda Yılmaz, Arda Köksal, Arda Işık
Teknik Direktör: Mustafa Er
Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Oğuzcan Çalışkan (Wellington dk. 83), Mexer, Ali Dere, Erkam Develi (Ali Akman dk. 75), İbrahim Akdağ (İshak Karaoğul dk. 57), Roshi, Rroca (Halil Can Ayan dk. 58), Ezeh, Fernandes (Haqi dk. 57)
Yedekler: Abdullah Çelik, Hakan Bilgiç, Alper Burak Duman, Ofori
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Goller: Barış Alıcı (dk. 41), Lico (dk. 50) (Boluspor), Ezeh (dk. 19) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Rasheed, Lico, Boakye (Boluspor), İbrahim Akdağ, Ezeh (Ankara Keçiörengücü) - İSTANBUL