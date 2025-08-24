Boluspor, Keçiörengücü'nü 2-1 Geçti

Tendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Tendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Serdar Soydan, Emrah Türkyılmaz

Boluspor: Orkun Özdemir, Oulare, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Lima, Lico (Boakye dk. 89), Barış Alıcı, Devran Şenyurt (Tolunay Artuç dk. 77), Doğan Can Davas, Rasheed (Baldubia dk. 65), Hasani

Yedekler: Muhammet Özkan, Abdulsamet Kırım, Ensar Bilir, Mustafa Çaylı, Can Arda Yılmaz, Arda Köksal, Arda Işık

Teknik Direktör: Mustafa Er

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Oğuzcan Çalışkan (Wellington dk. 83), Mexer, Ali Dere, Erkam Develi (Ali Akman dk. 75), İbrahim Akdağ (İshak Karaoğul dk. 57), Roshi, Rroca (Halil Can Ayan dk. 58), Ezeh, Fernandes (Haqi dk. 57)

Yedekler: Abdullah Çelik, Hakan Bilgiç, Alper Burak Duman, Ofori

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Goller: Barış Alıcı (dk. 41), Lico (dk. 50) (Boluspor), Ezeh (dk. 19) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Rasheed, Lico, Boakye (Boluspor), İbrahim Akdağ, Ezeh (Ankara Keçiörengücü) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
