Boluspor, Kaleci Orkun Özdemir'i Transfer Etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen 30 yaşındaki kaleci Orkun Özdemir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Özdemir, kariyerine Damlaspor altyapısında başladı ve Beşiktaş, Dikilitaşspor, İstanbul Başakşehir gibi kulüplerde oynadı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, en son Gençlerbirliği forması giyen 30 yaşındaki kaleciyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine Damlaspor altyapısında başlayan Özdemir'in daha sonra Beşiktaş, Dikilitaşspor ve İstanbul Başakşehir altyapılarında forma giydiği ifade edildi.

Özdemir'in, Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve Gençlerbirliği takımlarında da oynadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
