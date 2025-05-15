Boluspor, İstanbulspor'u 2-1 Geçerek Yarı Finale Yükseldi

Boluspor, İstanbulspor'u 2-1 Geçerek Yarı Finale Yükseldi
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1'inci Lig Play-Off 1'inci Tur mücadelesinde Boluspor, İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Boluspor'un gollerini Babacar ve Hasani attı.

1'İNCİ Lig Play-Off 1'inci Tur maçında Boluspor, deplasmanda konuk olduğu İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

1'inci Lig Play-Off 1'inci Tur mücadelesinde İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yiğit Arslan düdük çaldı. Arslan'ın yardımcılıklarını ise Murat Ergin Gözütok ile Özcan Sultanoğlu üstlendi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı konuk ekip Boluspor geriden gelerek 2-1 kazandı. Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 57'nci dakikada Khouma Babacar ile 70'inci dakikada Florent Hasani kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise 49'uncu dakikada Özcan Şahan attı. Bu sonucun ardından Boluspor, yarı finalde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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