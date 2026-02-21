Trendyol 1. Lig: Boluspor: 0 İstanbulspor: 1
Trendyol 1. Lig 27. haftasında Boluspor, sahasında İstanbulspor'a 87. dakikada gelen golle 1-0 yenildi. Maçta yaşanan penaltı pozisyonu VAR ile iptal edildi.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor sahasında ağırladığı İstanbulspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
57. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Kouagba'nın eline top değince hakem Berkay Erdemir beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem penaltıyı iptal etti.
87. dakikada ceza sahası içerisinde Ömer Faruk Duymaz'ın Kougba'dan sıyrılarak yaptığı ortada arka direkte Araujo, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Berkay Erdemir, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Egemen Savran
Boluspor: Bartu Kulbilge, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba, Devran Şenyurt, Erdem Dikbasan (Onur Öztonga dk. 78), Barış Alıcı (Mustafa Alptekin Çaylı dk. 78), Dean Lico, Alexandru Baluta (Ibrahim Rasheed dk. 56), Mario Balbudia, Arda Usluoğlu (Almir Aganspahic dk. 67)
Yedekler: Türker Dırdıroğlu, Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Abdurrahman Üresin, Doğan Can Davas, Harun Alpsoy
Teknik Direktör: Suat Kaya
İstanbulspor: Alp Tutar, Fatih Tultak, Deniz Tuncer (Özcan Şahan dk. 85), Demeaco Duhaney, David Sambissa (Phellipe dk. 68), Duran Şahin, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz, İsa Dayaklı, Mendy Mamadou (Fahri Kerem Ay dk. 34), Mario Krstovski (Mustafa Sol dk. 68)
Yedekler: Mücahit Serbest, Muhlis Dağaşan, Vefa Temel, Demir Mermerci, Alieu Cham, Ertuğrul Sandıkçı
Teknik Direktör: İlyas Öztürk
Goller: Phellipe (dk. 87) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dean Lico (Boluspor), Demeaco Duhaney, Mustafa Sol, Yusuf Ali Özer (İstanbulspor) - BOLU