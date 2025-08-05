Boluspor İki Yeni Transferle Güçlendi

Boluspor İki Yeni Transferle Güçlendi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncuları Can Arda Yılmaz ve Abdulsamet Kırım'ı transfer etti. Can Arda Yılmaz, Almanya'da futbol kariyerine başlayıp, Kırım ise Boluspor altyapısından yetişti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncuları Can Arda Yılmaz ve Abdulsamet Kırım'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Almanya'ya doğumlu Can Arda Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı, genç oyuncunun futbola Almanya İkinci Futbol Ligi (Bundesliga 2) takımlarından Karlsruher'de başladığı belirtildi.

Orta saha oyuncusu Abdulsamet Kırım'la da 1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Futbola Boluspor altyapısında başlayan Kırım'ın çeşitli takımlarda forma giydikten sonra Boluspor'a döndüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
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