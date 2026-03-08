Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, Iğdır FK'yi 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Arda Usluoğlu kaydetti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kemal Elmas, Enes Biroğlu

Boluspor : Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 46 Balburdia), Lima, Devran Şenyurt (Dk. 64 Onur Öztonga), Barış Alıcı (Dk. 90 Muhammed Bedirhan Açıkgöz), Lico, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Rasheed (Dk. 81 Altekin Çaylı)

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Tsunami, Fofana (Dk. 87 Ali Kaan Güneren), Bacuna, Loshaj (Dk. 64 Bruno), Ahmet Emin Engin (Dk. 71 Tunahan Ergül), Atakan Rıdvan Çankaya, Koita (Dk. 63 Oğuz Güçtekin), Gökcan Kaya, Ali Yaşar (Dk. 71 Mendes)

Goller: Dk. 17 ve 82 Arda Usluoğlu ( Boluspor )

Kırmızı kart: Dk. 68 Oğuz Güçtekin (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 32 Devran Şenyurt, Dk. 65 Barış Alıcı ( Boluspor ), Dk. 44 Fofana, Dk. 46 Bacuna (Alagöz Holding Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı

İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Maça saatler kala deprem etkisi yaratan gelişme: 4 isim kadroda yok
Nusret, İran'ın her gün vurduğu şehre gitti

Nusret, her gün füzelerin yağdığı şehre gitti: Eve döndüm
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar
Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Maça saatler kala deprem etkisi yaratan gelişme: 4 isim kadroda yok
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de yaşayan Filistinlileri unutmadı

Kerem'den ''Helal olsun sana çocuk'' dedirten hareket