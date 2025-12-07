Haberler

Trendyol 1. Lig: Boluspor: 2 Erzurumspor: 0

Trendyol 1. Lig: Boluspor: 2 Erzurumspor: 0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor, konuk ettiği Erzurumspor'u 2-0'lık skorla yendi. Goller Doğan Can Davas ve Martin Boakye'den geldi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor, konuk ettiği Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

35. dakikada sol kanattan atak geliştiren Lima'nın ceza sahası içerisine attığı pasa düzgün vuran Doğan Can Davas, topu filelere gönderdi. 1-0

86. dakikada Lima'nın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Martin Boakye topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Batuhan Kolak, Cem Özbay, Selahattin Altay

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba, Rahman Buğra Çağıran (Devran Şenyurt dk. 80), Barış Alıcı (Harun Alpsoy dk. 90), Dean Lico (Can Arda Yılmaz dk. 90), Florent Hasani, Doğan Can Davas (Martin Boakye dk. 80), Ibrahim Akanbi Rasheed (Arda Usluoğlu dk. 75)

Yedekler: Bartu Kulbilge, Mustafa Mert Yerlikaya, Arda Tuğra Saygı, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Erzurumspor: Matija Orbanic, Ali Ülgen (Yakup Kırtay dk. 46), Amar Gerxhaliu, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Brandon Baiye, Sefa Akgün (Cheikne Sylla dk. 46), Giovanni Crociata (Adem Eren Kabak dk. 78), Benhur Keser (Salih Sarıkaya dk. 84), Eren Tozlu

Yedekler: Erkan Anapa, Kağan Moradaoğlu, Ömer Kara, Emre Erdem

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Doğan Can Davos (dk. 35), Martin Boakye (dk. 85) (Boluspor)

Sarı kartlar: Lucas Lima, Dean Lico, Rahman Buğra Çağıran (Boluspor), Orhan Ovacıklı (Erzurumspor) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Planını açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.