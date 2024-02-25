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Boluspor, Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve gol ayrıntıları haberde yer alıyor.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada yardımcı hakem Mahmut Gülle sakatlandı. sakatlanan yardımcı hakem Mahmut Gülle ile karşılaşmanın 4.hakemi Eren Özyemişçioğlu ile yer değiştirdi. Maç kaldığı yerden devam etti.

50. dakikadaköşe vuruşunda Tunahan Çiçek'in ortasında Naby Oulare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

80. dakikada Erzurumspor atağında ceza sahasına yapılan ortaya Özgür Sert kafa vuruşu yaptı. Kaleci Çağlar, topu çıkarmayı başardı. Atağın devamında defans tarafından top uzaklaştırıldı.

Hakemler: Feridun Daldaş, Azad İlhan, Mahmut Gülle

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Ercan Coşkun (Batuhan İşçiler dk. 81), Vusal Iskandarlı (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 45), Tunahan Çiçek (Berk Yıldız dk. 81), Jefferson, Daniel Avramovski, Anıl Koç (İshak Karaoğul dk. 90), Petar Gigic (Hüsamettin Yener dk. 90)

Yedekler: Bartu Kulbilge, Kerem Paykoç, Kubilay Sönmez, Tolunay Artuç, Abdoulaye Diarrassouba

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş (Herolind Shala dk. 76), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Süleyman Koç, Sefa Akgün (Alican Özfesli dk. 66), Özgür Sert, Furkan Özhan, Lameir, Mikhael Rosheuvel (Mustafa Gürkan Varlık dk. 73)

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Fırat Aymak, Cengizhan Bayrak, Alperen Karaca, Muhammed Emin Yavaş, Hüseyin Mevlütoğlu, Yiğit Furkan Türkmen

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gol: Naby Oulare (dk.50) (Boluspor)

Sarı kartlar: Sefa Akgün, Lameir, Mikael Rosheuvel, Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor), Tunahan Çiçek, Petar Gigic, Vusal Iskandarlı (Boluspor) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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