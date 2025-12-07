Erzurumspor FK: 2-0
Boluspor, 1'inci Lig'in 16'ıncı haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Doğancan ve Boakye kaydetti.
Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Batuhan Kolak, Cem Özbay, Selahattin Atalay, Aykut Sergin
BOLUSPOR: Türker, Ömürcan, Lima, Buğra,(Dk.81 Devran Şenyurt), Barış, (Dk. 90 Harun), Liço (Dk. 90 Can), Hassani, Doğancan(Dk.81 Boakye), Işık, Kouagba, Rasheed (Dk.75 Arda)
Erzurumspor FK: Orbanic, Ali, (Dk.46 Yakup), Baiye, Sefa, (Dk. 46 Sylla), Eren, Giorbelidze, Mustafa, Crociata (Dk.78 Adem), Orhan, Benhur (Dk.84 Salih)
GOLLER: Dk. 35 Doğancan Dk.86 Boakye ( Boluspor )
SARI KARTLAR: Lima, Liço, Buğra ( Boluspor ), Orhan (Erzurumspor)
1'inci Lig'in 16'ınci haftasında Boluspor sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup etti.
35'inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Lima'nın ceza sahası içerisine attığı pasa düzgün vuran Doğancan topu filelere göndererek takımı 1-0 öne geçirdi.
86'ncı dakikada Lima'nın ceza sahasında yaptığı orta topla buluşan Martın Boakye meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
Maç Boluspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.