Erzurumspor FK: 2-0

Erzurumspor FK: 2-0
Güncelleme:
Boluspor, 1'inci Lig'in 16'ıncı haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Doğancan ve Boakye kaydetti.

Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Cem Özbay, Selahattin Atalay, Aykut Sergin

BOLUSPOR: Türker, Ömürcan, Lima, Buğra,(Dk.81 Devran Şenyurt), Barış, (Dk. 90 Harun), Liço (Dk. 90 Can), Hassani, Doğancan(Dk.81 Boakye), Işık, Kouagba, Rasheed (Dk.75 Arda)

Erzurumspor FK: Orbanic, Ali, (Dk.46 Yakup), Baiye, Sefa, (Dk. 46 Sylla), Eren, Giorbelidze, Mustafa, Crociata (Dk.78 Adem), Orhan, Benhur (Dk.84 Salih)

GOLLER: Dk. 35 Doğancan Dk.86 Boakye ( Boluspor )

SARI KARTLAR: Lima, Liço, Buğra ( Boluspor ), Orhan (Erzurumspor)

1'inci Lig'in 16'ınci haftasında Boluspor sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup etti.

35'inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Lima'nın ceza sahası içerisine attığı pasa düzgün vuran Doğancan topu filelere göndererek takımı 1-0 öne geçirdi.

86'ncı dakikada Lima'nın ceza sahasında yaptığı orta topla buluşan Martın Boakye meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Maç Boluspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
