Boluspor: "Boluspor isminin geçtiği her platformda ciddiyet, saygı ve profesyonellik esastır"

Boluspor, Pendikspor maçı öncesi futbolcuların maaşlarını alamadıkları iddiasıyla gerçekleştirdiği protestoya ilişkin yaptığı açıklamada, kulübün ciddiyet ve saygıya dayalı değerlerine vurgu yaptı. Olayların arka planındaki sorumlularla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

Boluspor, Pendikspor maçında futbolcuların gerçekleştirdiği protestoyla ilgili yaptığı açıklamada, "Boluspor isminin geçtiği her platformda ciddiyet, saygı ve profesyonellik esastır. Bu değerlere gölge düşüren hiçbir tavra müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Boluspor'un sahasında Pendikspor'a 2-1 yenildiği karşılaşmada futbolcular, maçın başlama düdüğüyle birlikte maaşlarını alamadıkları iddiasıyla 1 dakika boyunca hareketsiz kaldı. Boluspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "60 yıllık köklü geçmişi, sarsılmaz gelenekleri ve tertemiz tarihiyle Türk futbolunun çınarlarından biri olan Boluspor Kulübü, her zaman sporun etik değerlerine ve asaletine uygun hareket etmeyi ilke edinmiştir. Dün oynanan karşılaşmanın başlangıç düdüğüyle birlikte tanıklık ettiğimiz olaylar, camiamız ve yönetimimiz tarafından asla kabul edilebilir değildir. Boluspor isminin geçtiği her platformda ciddiyet, saygı ve profesyonellik esastır. Bu değerlere gölge düşüren hiçbir tavra müsamaha gösterilmeyecektir. Söz konusu olayların arka planında yer alan, kulüp kültürümüze aykırı hareket eden ve marka değerimize zarar veren tüm sorumlularla ilgili gerekli incelemeler derhal başlatılmıştır. İlgili kişiler hakkında en sert ve caydırıcı aksiyonların kulübümüz tarafından ivedilikle alınacağından büyük Boluspor taraftarının ve kamuoyunun şüphesi olmasın. Boluspor, şahısların ötesinde bir değerdir ve bu değeri korumak en asli görevimizdir." - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

