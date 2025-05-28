Boluspor'da Seçimli Olağan Genel Kurul Kararı

Boluspor'da Seçimli Olağan Genel Kurul Kararı
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Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, 13 Haziran Cuma günü saat 17.00'de Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda seçimli olağan genel kurul yapacağını duyurdu. Genel kurulda yeni yönetim belirlenecek.

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, seçimli olağan genel kurul kararı alındığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul, 13 Haziran Cuma günü saat 17.00'de Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak genel kurulda, yeni yönetim seçilecek.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
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