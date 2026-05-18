Boluspor'da olağanüstü kongre kararı

1'inci Lig takımlarından Boluspor, 2 Haziran'da olağanüstü kongre yapma kararı aldı. Başkan Vekili Mustafa Yüksel, başkan adayı çıkmadığını ve kulübün 100 milyon lira borcu olduğunu açıkladı.

1'inci Lig takımlarından Boluspor'da yönetim kurulu tarafından olağanüstü kongre kararı alındı. Kırmızı-beyazlı takımın Kurban Bayramı'ndan sonra 2 Haziran'da olağanüstü kongresinin yapılacağını açıklayan Boluspor Kulübü Başkan Vekili Mustafa Yüksel, "Şu ana kadar başkanlık için bir aday çıkmadı. Yönetim olarak kongreden önce biz istifa ederiz. Kulübü alacak olan arkadaş, çalışmalarına gayri resmi şekilde hızlı bir biçimde başlar. Süreci hızlı götürürüz diye düşündük ama kimse çıkmadı. Gecikme de bundan kaynaklı. Bizim kongreden kaçtığımız ya da kongre yapmama gibi bir derdimiz asla olmadı. Kurban Bayramı'ndan sonraki ilk salı günü, 2 Haziran tarihinde ilk kongreyi yapacağız. Çoğunluk sağlanamazsa 15 gün sonra ikinci kongreyi gerçekleştireceğiz. O dönemki belediye başkanı ve validen destek istedik. Destek gelmediğinde sorun yaşayacağımızı herkese anlattık. Maalesef ne belediyeden ne de valilikten böyle bir destek gelmedi" diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı kulübün mali tablosuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yüksel, "Daha önceki yönetimin alacaklarını saymazsak yaklaşık 250 milyon lira alacağı var. Şu anda 100 milyon lira borç bulunuyor. Futbolcular, emanet para veren arkadaşlar, hepsi dahil toplam 100 milyon lira borç çıkar" dedi.

