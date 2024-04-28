Üye Girişi
Haberler

Boluspor, Altay'ı 3-1 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor, sahasında Altay'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Boluspor'un gollerini Daniel Avramovski (2) ve Naby Oulare attı.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor sahasında Altay'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

28. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Avramovski'nin sert şutunu kaleci Mustafa çeldi. Dönen topa Oğuz Kaan Güçtekin'in vuruşunda Mustafa Çalışkan gole izin vermedi.

45. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmadan dönen topla buluşan Enes Öğrüce, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

54. dakikada Jefferson'un savunmanın arkasına attığı pasta buluşan Avramovski kaleci Mustafa'yı çalımlayarak topu filelere yolladı. 1-1

67. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Naby Oulare, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Defansın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti. 2-1

90. dakikada Boluspor'un kontratağında Tunahan Çiçek'in pasında Avramovski'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

Hakemler: Ozan Ergün, Barış Çiçeksoyu, Ferhat Çalar

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Batuhan İşçiler (Tunahan Çiçel dk. 46), Oğuz Kağan Güçtekin (Vüsal Isgandarli dk. 80), Berk Yıldız, Jefferson (Kubilay Sönmez dk. 89), Daniel Avramovski, Petar Gigic

Yedekler: İsmail Çipe, Kerem Paykoç, Safa Kınalı, İshak Karaoğul, Abdoulaye Diarrassouba, Idrissa Camara, Hüsamettin Yener

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Altay: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin (Nurettin Küçükdeniz dk. 81), Eren Erdoğan, Tugay Gündem, Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Salih Sarıkaya, Mehmet Gündüz (Enes Yetkin dk. 70), Enes Öğrüce (Mehmet Onur Yıldız dk. 85), Deniz Kadah

Yedekler: Sefa Özdemir, Salih Oktay, Onur Efe, Enes Yetkin, Arda Gezer, Murat Uluç, Hikmet Çolak, Galip Semih Mendeş

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Goller: Enes Öğrüce (dk. 45) (Altay), Daniel Avramovski (dk. 54 ve 90), Naby Ourlare (dk. 67) (Boluspor)

Kırmızı kart: Petar Gigic (dk. 58) (Boluspor)

Sarı kartlar: Enes Öğrüce, Ceyhun Gülselam, Tugay Gündem, Kuban Altunbudak, Eren Erdoğan (Altay) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Boluspor Trendyol Altay Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ç.Rizespor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor Ankaragücü maçı şifresiz mi? Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Gaziantep FK maçı şifresiz mi? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz nereden izlenir? Canlı maç izleme linki CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Nisan Pazar günün maçları nereden izlenir? Göztepe Süper Lig'e çıktı mı 2024? Furkan sakatlandı mı? 28 Nisan Pazar Survivor Furkan'a ne oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Nisan Pazar 2024? Survivor kim kazandı? 28 Nisan Pazar Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 28 Nisan Pazar TV8 Survivor HD izleme linki! Kirli Sepeti 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Kirli Sepeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Teşkilat 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Teşkilat yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 28. BÖLÜM FULL İZLE! Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title