Boluspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 Yendi
Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Boluspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 yendi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Ogün Kamacı, Emir Eray Eyisoy
Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 72 Jefferson), Berk Yıldız, Kubilay Sönmez (Dk. 90+2 Hüsamettin Yener) Gigic, Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Dk. 90 Anıl Koç), Tunahan Çiçek, Avramovski
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Ologo, Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 62 Eren Aydın), Verheydt, Nalepa (Dk. 77 Atakan Akkaynak), Hakan Barış (Dk. 77 Gökhan Karadeniz), Erkan Kaş, Ahmet Sağat (DK. 62 Suat Kaya)
Goller: Dk. 71 Avramovski, Dk. 90+3 Jefferson ( Boluspor ), Dk. 83 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 11 Posmac, Dk. 83 Oulare, Dk. 90+4 Jefferson, Dk. 90+4 Gigic ( Boluspor ), Dk. 40 Hakan Barış, DK. 85 Gökhan Karadeniz (Ahlatcı Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Boluspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 yendi.