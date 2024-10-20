Üye Girişi
Haberler

Boluspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0 Yenerek 3 Puan Aldı

Boluspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0 Yenerek 3 Puan Aldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 mağlup etti. Maçta goller Avramovski ve Hüsamettin Yener'den geldi. Ahlatcı Çorum FK'dan Toure kırmızı kartla oyundan atıldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz, Şenol Bektaş, Azad İlhan

Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 90+10 Babacar), Jefferson (Dk. 82 Estrela), Mukairu (Dk. 82 Eren Aydın), Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Dk. 90+9 Ali Ülgen), Avramovski, Enes Alıç, Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Dk. 89 Anıl Koç)

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Kassongo, Toure, Ferhat Yazgan, Boudjemaa (Dk. 80 Atakan Akkaynak), Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 46 Kerem Kalafat), Avounou (Dk. 72 Kadir Seven), Bartolomeu, Erkan Kaş (Dk. 46 Atila Turan), Burak Süleyman (Dk. 76 Eren Karadağ)

Goller: Dk. 20 Avramovski, Dk. 76 Hüsamettin Yener ( Boluspor )

Sarı kart: Dk. 26 Mukairu, Dk. 72 Fethi Özer ( Boluspor ), DK. 43 Boudjemaa, Dk. 43 Landre (Ahlatcı Çorum FK)

Kırmızı kart: Dk. 66 Toure (Ahlatcı Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

Trendyol Boluspor 3-sayfa Futbol Spor

Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı

Bebeklerin nasıl öldüğü ortaya çıktı

 Kapatılan hastanede diyaliz hastasına ilaç verip video çekmişler

Kapatılan hastanede diyaliz hastasına ilaç verip video çekmişler

 Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü

Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü
Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yenidoğan çetesi' talimatı

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yenidoğan çetesi" talimatı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pasif ötenazi nedir? (Yenidoğan Çetesi) Pasif ötenazi ne demek? Samsunspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Samsun maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Samsunspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Samsun maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports CANLI izle! (SAMSUNSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki! CANLI maç izle! (SAMSUNSPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Ekim Samsunspor Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Samsunspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i açıklandı! 20 Ekim Pazar Fenerbahçe'nin Samsun maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Samsunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Samsun maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? 20 Ekim Pazar Samsunspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Alanyaspor Kasımpaşa maçı kaç kaç, maç bitti mi? Sakaryaspor İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Sakaryaspor İstanbulspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Liverpool Chelsea maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Liverpool Chelsea maçı kaç kaç, maç bitti mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.