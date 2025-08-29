Boluspor, Abdurrahman Üresin ile Sözleşme İmzaladı

Boluspor, Abdurrahman Üresin ile Sözleşme İmzaladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkan vekili Mustafa Yüksel, genç futbolcunun takıma katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkan vekili Mustafa Yüksel, takıma genç ve yetenekli bir futbolcu kazandırdıklarını söyledi.

Abdurrahman Üresin'in Bolu'da uzun süre kalacağına inandığını belirten Yüksel, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor, görüşmeleri tamamlanan oyuncular da kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.

Yüksel, Sakaryaspor ile yarın deplasmanda oynayacakları maça da değinerek, "Maça galibiyet için çıkacağız. Bana göre Sakaryaspor'dan daha iyi oynuyoruz. Onlar da iyi transferler yaptı ama daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Üresin ise Boluspor'a transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Boluspor büyük bir kulüp. Burada elimden geleni yapacağım. İnşallah sakatlıksız, kazasız ve başarılı sezon geçiririz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
