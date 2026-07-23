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Boluspor ABD'li teknik direktör Daniel Farrar ile anlaştı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Daniel Farrar ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Daniel Farrar ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine 40 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Daniel Farrar'ın getirildiği bildirildi.

Farrar, ülkesinin yanı sıra Paraguay, Venezuela ve Bolivya'da çeşitli kulüplerde görev yaptı.

Son olarak Bolivya ekibi Aurora'yı çalıştıran Daniel Farrar'ın yeni sezonda Boluspor'un başarısı için görev yapacağı belirtilerek görevinde başarılar dilendi.

Kaynak: AA
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