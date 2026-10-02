Haberler

Boluspor'a FIFA'dan 3 dönem transfer tescil yasağı 1 Ekim 2026'da başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boluspor'a FIFA'dan 3 dönem transfer tescil yasağı 1 Ekim 2026'da başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA'nın transfer tescil yasağı listesinde Boluspor da yer aldı. Kırmızı-beyazlı ekibe 3 dönem transfer tescil yasağı uygulanacak; yasak 1 Ekim 2026'da başlayacak ve Boluspor bu süreçte yeni transferlerini tescil ettiremeyecek.

Trendyol 1. Lig'de 8 haftada yalnızca 1 puan toplayarak son sırada bulunan Boluspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. Kırmızı-beyazlı ekibin transfer tescil tahtası 3 dönem kapatıldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde Boluspor da yer aldı. FIFA'nın resmi kayıtlarına göre Boluspor'a 3 dönem transfer tescil yasağı uygulandı. Yasağın başlangıç tarihi ise 1 Ekim 2026 olarak kayıtlara geçti. Mali açıdan da zorlu bir süreçten geçen Boluspor, FIFA kararıyla 3 dönem boyunca yeni transferlerini tescil ettiremeyecek. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde kümede kalma mücadelesi verirken transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı.

8 haftada 1 puan

Trendyol 1. Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Boluspor, geride kalan 8 haftada 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, tek puanını ligin 7'nci haftasında sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalarak elde etti. Boluspor, 8 haftada rakip fileleri 3 kez havalandırırken kalesinde 20 gol gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Ünlü yıldız Halle Berry hakkında şoke eden suçlama! Eski eşi oğullarına şiddet uyguladığını iddia etti

Oscar ödüllü oyuncuya eski eşinden şok suçlama: Velayet savaşı başladı
Görüntü ortaya çıktı! İşte Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in gözaltına alındığı anlar

CHP'li başkan evinden böyle alındı! Operasyondan ilk görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Özdemir Paris gecelerinde! Siyah minili pozunu peş peşe paylaştı

Demet Özdemir yeni imajıyla resmen büyüledi!

Trafik kazalarının yarısına motosiklet karıştı! 7 ilde sayıları otomobili geçti

Her 2 kazadan biri onlardan! 7 ilde sayıları otomobili geçti
Arif Ahmet Denizolgun'un telefonu nerede? Savcılıktan anne ve oğluna 'delil yok etme' davası

Savcılıktan anne ve oğluna "delil yok etme" davası
200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İki kez ölümcül ilaç verildi ama ölmedi

200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İdamda yaşananlar ülkeyi karıştırdı
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış

Bahçeli, DEM ile kime selam gönderdi? Adres netleşti
Dehşet anları kamerada! Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü

Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek

Avrupa, Trump'ın tehdidine boyun eğdi! Stokları piyasaya sürecekler