Bolulu Sinan Cankurt, gençler dünya şampiyonasında gümüş alan ilk Türk sporcu oldu

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Bolulu milli sporcu Sinan Cankurt, Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak genç erkekler kategorisinde dünya şampiyonası madalyası elde eden ilk Türk sporcu oldu.

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Sinan Cankurt, genç erkekler kategorisinde finale yükseldi. Final müsabakasında sergilediği performansla 56,750 puan toplayan Cankurt, dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bu dereceyle Türk trampolin cimnastiği tarihinde genç erkekler kategorisinde dünya şampiyonasında madalya kazanan ilk sporcu olan Cankurt, elde ettiği başarıyla Bolu'nun gururu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı