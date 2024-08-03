Bolu Köroğlu Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü Üyeleri Türkiye'nin En Yüksek Dağlarına Tırmandı

Bolu Köroğlu Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü üyesi dağcıların, Türkiye'nin en yüksek dağlarına tırmandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, temmuz ayı faaliyetleri kapsamında 5 dağcının Türkiye'nin en yüksek dağlarına tırmandığı belirtildi.

Sami Gülen, Nurhan Cengiz ve Şennur Yıldırım'ın 5 günlük tırmanışla 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktıkları aktarılan açıklamada, Cemal Akgül'ün 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı Reşko Tepesi'ne ve Gül Zaim'in 3 bin 932 rakımlı Kaçkar Dağı'na tırmandıkları kaydedildi.