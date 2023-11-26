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Bolu İl Özel İdaresi Amatör Futbol Kulüplerine Malzeme Desteği Sağladı

Bolu İl Özel İdaresi, Karaçayır Mahallesi'ndeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tesislerinde malzeme dağıtım töreni düzenledi. Vali Erkan Kılıç, İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ve diğer protokol üyeleri, 20 futbol kulübüne eşofman, şort, tişört ve futbol topu dağıttı.