Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, 100 öğrenciye Boluspor forması dağıttı

Boluspor-Bodrumspor maçı öncesinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyetin 100. yılına özel 100 öğrenciye Boluspor forması dağıttı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Bolu Atatürk Stadyumu'nda '100 Öğrenciye Forma' etkinliği gerçekleştirildi. Maç öncesinde stada gelen emniyet personeli, maç izlemeye gelen gençlerle bir araya geldi. Boluspor formalarıyla öğrencilerin yanına giden emniyet personeli, 100. yıla özel, 100 forma dağıtıldı. Yapılan etkinlikte İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Boluspor Başkan Vekili Ramazan Kahraman hediye formaları öğrencilere takdim etti. - BOLU