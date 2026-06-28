Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayağı, Bolu'da tamamlandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları tamamlandı.

Merkeze bağlı Çepni Yaylası'nda ikinci etap için 18 araç ve 36 sporcunun katılımıyla start verildi.

Yaklaşık 46 kilometrelik etap, Topardıç Yaylası'nda sona erdi.

Etapların tamamlanmasının ardından D-100 kara yolunun yakınında bulunan bir alışveriş merkezinin önünde ödül töreni düzenlendi.

Törende, Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, TOSFED Spor Komiserleri Başkanı Öcal Zilanlı, Bolu Offroad Spor Kulübü Başkanı Hakan Taşlı ve şampiyona sponsorları tarafından sekiz kategoride dereceye giren sporculara kupaları verildi.