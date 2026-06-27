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Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarının ilk etabı başladı

Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarının ilk etabı başladı
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TOSFED tarafından Bolu'da düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası 3. ayak yarışlarının ilk etabı başladı. 18 araç ve 36 sporcu, 70 kilometrelik etabı iki kez geçecek. Yarışlar yarın ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası 3. ayak yarışlarının ilk etabı başladı.

Dün sıralama yarışı yapılan şampiyona, bugün "Bolu Reklam Etabı" ile devam ediyor. Etabın Demirciler köyünde bulunan start noktasına gelen arazi araçları, sıralama yarışında aldıkları derecelere göre parkura girdi.

Şampiyonaya katılan 18 araç ve 36 sporcu, yarışın ilk gününde 70 kilometrelik etabı iki defa geçecek.

Tecrübeli pilotlar, yarışın ikinci gününde de "Esas 14 Burda Etabı"nında iki kez 50 kilometre yol katedecek.

Yarışlar, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Zafer Göder
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