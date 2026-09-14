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Bolu Cimnastik Spor Kulübü sporcuları, Çin yolcusu

Bolu Cimnastik Spor Kulübü sporcuları, Çin yolcusu
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İzmir’de düzenlenen Trampolin Cimnastik Kulüpler Türkiye Şampiyonası’na katılan Bolu Cimnastik Spor Kulübü sporcuları, farklı kategorilerde Türkiye şampiyonlukları ve kürsü dereceleri elde etti.

İzmir'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Kulüpler Türkiye Şampiyonası'na katılan Bolu Cimnastik Spor Kulübü sporcuları, farklı kategorilerde Türkiye şampiyonlukları ve kürsü dereceleri elde etti. Bolulu sporcular, elde ettikleri derecelerle Kasım ayında Çin'de düzenlenecek Trampolin Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

İzmir'in ev sahipliğinde 11-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Trampolin Cimnastik Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda Bolu Cimnastik Spor Kulübü sporcuları bireysel, takım ve senkron kategorilerinde mücadele etti. Şampiyonada genç erkekler bireysel kategorisinde yarışan Sinan Cankurt, Türkiye şampiyonu oldu. Büyük kadınlar takım kategorisinde mücadele eden Bolu Cimnastik Spor Kulübü de Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Büyük kadınlar senkron kategorisinde Ada Kanat ve Tuba Bade Şahin ikilisi Türkiye şampiyonu olurken, yıldız erkekler takım kategorisinde Bolu Cimnastik Spor Kulübü Türkiye ikinciliğini kazandı. Yıldız erkekler senkron kategorisinde Kerem İbrahim Çetin ve Nurettin Ege Öztürk Türkiye ikincisi oldu. Yıldız erkekler bireysel kategorisinde mücadele eden Kerem İbrahim Çetin ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Büyük kadınlar bireysel kategorisinde Havva Esin Ergün, Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıkarken, büyük erkekler bireysel kategorisinde yarışan Batuhan Meriç Mamur da Türkiye ikincisi oldu.

Bolu Cimnastik Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerin ardından Kasım ayında Çin'de düzenlenecek Trampolin Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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