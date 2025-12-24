Haberler

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nın ilk hafta mücadelesinde Boluspor ile Fethiyespor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda golsüz berabere kaldı. Maçta Boluspor'dan Muhammet Mustafa Yıldız ve Egemen Kazancı sarı kart görürken, iki takım da galibiyet için mücadele etti.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Fatih Tokail, Kemal Mavi, Arif Dilmeç

Boluspor : İsmail Pakol, Arda Tuğra Saygı, Atay Akgün (Dk. 59 Emir Han Çor), Kaan Talha Çetin, Burak Topçu (Dk. 75 Mustafa Yerlikaya), Can Arda Yılmaz, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı, Muhammed Bedirhan Açıkgöz (Dk. 83 Emre Soykan), Berke Yılmaz, Deniz Yıldız (Dk. 83 Ensar Akbulut)

Fethiyespor : Arda Akbulut, Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz, Berkay Değirmencioğlu, Serkan Yıldız, Sabri Gülay, Uğur Ayhan, Cihan Kazan, Kerem Pala, Berat Satır, Arda Yakup Yılmaz (Dk. 72 Yusuf Efe Çağlar)

Sarı kartlar: Dk. 21 Muhammet Mustafa Yıldız, Dk. 77 Egemen Kazancı ( Boluspor )

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Boluspor ile Fethiyespor 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
