Boksör Kevin Johnson, Putin portresiyle tartıya çıktı
Spor Haberleri
Dünya Boks Konseyi eski şampiyonu Kevin Johnson, dövüş öncesinde tartıya Rusya Devlet Başkanı Putin portresinin olduğu tişörtle çıktı.
Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA Dünya Boks Konseyi (WBC) eski dünya şampiyonu Amerikalı boksör Kevin "Kingpin" Johnson (46), Mark Petrovsky ile dövüş öncesinde tartıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin portresinin olduğu Rus bayrağı renklerindeki tişörtle çıktı.
Johnson ve Petrovsky, 18 Ağustos'ta Moskova'da düzenlenecek turnuvada mücadele edecek. Kevin "Kingpin" Johnson, yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin'e büyük saygı duyduğunu belirtmiş, ismini Kevin Vladimirovich olarak da değiştirmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Siyamend Kaçmaz - Spor