Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Başladı
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, yaklaşık 2800 sporcunun katılımıyla başladı. Yarış öncesi sağanak yağmur yaşanırken, bazı yüzücüler Filistin'e destek vermek için bayraklar taşıdı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı başladı.
Bu yıl 37'ncisi gerçekleştirilen yarış için Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda toplanan yaklaşık 2800 sporcu, yarışın başlayacağı Kanlıca Vapur İskelesi'ne götürüldü.
Yarış öncesi başlangıç alanında sağanak etkili oldu. Yüzücüler, yarışın start almasıyla "Kıtalararası Yüzücü" ünvanı için 6,5 kilometrelik parkurda kulaçlarını atmaya başladı.
Yüzücülerden Filistin'e destek
Yarışmaya katılan bazı yüzücüler, elindeki bayraklarla Filistin'e destek verdi.
Yarışmacılar, vapurla start alanına giderken Filistin bayraklarını tutarak alandaki yerini aldı.