- Bodrumspor Onursal Başkanı Fikret Öztürk : "Takımdan son derece memnunuz"

MUĞLA - Bodrumspor Onursal Başkanı Fikret Öztürk, ligde geride kalan 7 haftada takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında evinde Sakaryaspor ile karışılacak. Mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte eksik oyuncu bulunmazken, ligde son 3 maçta galibiyet alamayan Bodrumspor, sahaya kazanmak için çıkacak.

Antrenmanı Onursal Başkan Fikret Öztürk, kulüp yöneticileri Selahattin Polat, Zeynel Kılıç, Baran Akcan ve Hüseyin Gözütok da takip etti.

"Buradan güzel takım çıkar"

Ligde oynadıkları 7 maçta takımın performansının iyi olduğunu belirten Onursal Başkan Fikret Öztürk, "Nasıl ilk 3 maçı, hiç beklenmedik şekilde aldıysak, son 3 maçta da beklenmedik şekilde puan alınmayabilir. Arkadaşlarımız canı yürekten gerçekten çalışıyorlar. Biz de takımın yöneticileri olarak, para yatıran insanlar olarak takımımızdan mutluyuz. Havaya girmeye gerek yok. Gidebildiğiniz kadar gidin. Geçenlerde gördünüz, 50 bin nüfuslu bir ada, Türk Milli Takımı'nı yendi. Buradan güzel bir takım çıkar. Biz şunu getireceğiz, bunu getireceğiz diye bir şeyimiz yok. Takım oyuncularından son derece memnunuz" ifadelerini kullandı.

İsmet Taşdemir: "Oyunsal anlamda bizi ezen durumla karşılaşmadık"

Sakaryaspor maçı ile birlikte galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İlk 7 hafta bitti. Başlangıç çok iyi, son 3 maçta Altay maçı hariç özellikle Rize maçında kalecinin karşı karşıya kaldı 5 tane pozisyon var. Buna becerisizlik de diyebiliriz ama ben hep takımın pozisyona girmesi taraftarıyım. 7 hafta geride kaldı, son 3 maçta 2 mağlubiyet aldık. Oyunlara baktığımızda gerçekten oyunsal anlamda bizi ezen durumla karşılaşmadık. Hep biz aktif ve üretmeye çalışan takım olduk. 1. Lig'de oyun olarak çok farklı oynuyorsunuz ama çok ufak da olsa şans verdiğiniz zaman rakip değerlendirebiliyor. Bizim de değerlendirebileceğimiz zamanlar illaki gelecek, nasıl sezon başı ilk 4 maçta değerlendirdik, bundan sonra da değerlendireceğiz ki ben bu konuda takımıma çok güveniyorum. Belki isim olarak çok büyük isimlerimiz yok ama kalite anlamında çok büyük oyuncularımız var. Bu hafta rakibimiz Sakarya, geçen sene aynı gruptaydık ama geçen sene ve bu sene arasında çok sular değişti. Sadece bizde çok değişmedi, bizim takımımız duruyor, onlarda çok değişti. İyi oyuncuları var, iyi de oynuyorlar, bizim bir üstümüze çıktılar. Keyifli bir maç bizi bekliyor diyebilirim. İnşallah 3 puan alırız ve seri yakalama peşine gidebiliriz. Bu hafta takımda eksik yok ama daha 4 gün var ne olur bilemeyiz" diye konuştu.

Sakatlığının sona erdiğini belirten Koray Kılınç da, "Sakatlığımda 2 aylık bir süreç oldu, şu an için iyi bir şekilde geri döndüm. Ekip ve yönetimimiz bu konuda bana çok yardımcı oldu. İyi hissediyorum, ilk maçımı oynadım, güçlü bir şekilde devam ediyorum. Takımımız ve hocalarımız iyi. Bize destek veriyorlar. Çok iyi başladık, sonradan ligin diğer takımları da toparlamaya başladı, güzel devam ediyoruz. İnşallah bu hafta güzel bir galibiyetle devam ederiz. En kısa zamandan ilk 11'de oynayıp, kulübüme gereken veriyi verip, takıma en çok katkı sağlayan biri olarak Süper Lig'de oynamak istiyorum. Tabii ki de geldiğim yere, Trabzonspor'a dönmek işitiyorum. Oradan da inşallah en büyük hedefim Avrupa'da oynamak" şeklinde konuştu.

Osman Kocaaga ise şu cümlelere yer verdi:

"İlk 7 haftayı bence iyi tamamladık. Her hafta rakiplerimizi analiz ederek devam ediyoruz. Bu hafta Sakarya maçını analiz edip önceki hafta Rize'de mağlup olduk onunda analizini çıkarıp hatalarımızı görerek Sakarya maçına hazırlanmak istiyoruz. Ben bu sene yeni katıldım, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Her hafta daha iyiye gidiyoruz, çalışmalarımız tempolu bir şekilde devam ediyor."