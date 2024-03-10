Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı Play-off Finaline Yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde Bodrum spor Kadın Voleybol Takımı son maçında Merinos Voleybol'u 3-0 mağlup ederek, adını play-off finaline yazdırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Bodrum spor, play-off grup maçları kapsamında bugün Merinos Voleybol ile karşılaştı. Bodrum'un İncileri ilk seti 27-25 önde kapattı. Yeşil-beyazlı ekip ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-19 geçerek sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu skorla birlikte Bodrum spor, adını play-off finaline yazdırırken, maç sonunda oyuncular, teknik ekip ve taraftar büyük sevinç yaşadı.

"Bodrum'a spor tesisleri lazım"

Takımın finale kalmasından dolayı çok duygusal anlar yaşadığını söyleyen Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Çok sevinçli bir haber, çok duyguluyum. Kızlarımız, Merinos'u da 3-0 yenerek Sultanlar Ligi'ne çıkmak için play-off finallerine kaldı. Yarı finali geçtiler ve ilk 4'e kaldılar. İlk 4'ün 2 takımı Sultanlar Ligi'ne çıkacak. Ben oradaki misyonumu tamamladım. Hangi branşa girsek kafayı oynuyoruz, takımları çıkartıyoruz. Tesisler eksik o yüzden buraya girdim. Ağlamak istiyorum. Bodrum'da binlerce kız çocuğumuz var. Bu çocukların rol modelleri Zehra ablaları var. Savunma bakanları, posterlerini astıkları Vargas'lar var. Bu takım çıktı ve maçları Bodrum'da oynamazsa olur mu? 2024'te Bodrum'a yakışır mı? Takımlar çıkar çıkmaz önemli değil. Ama Türkiye'nin en yeni ve en medeni yeri Bodrum'a 'Medeniyet medeniyet' diyorsunuz ama Bodrum'un tesisleri de medeni olsun. Bu çocuklara spor yapmak için en güzel şeyler yapılsın. Süper Lig'e, Sultanlar Ligi'ne, Efeler Ligi'ne çıkan takımlara hak ettiği tesisleri yapalım ve burada oynasınlar. Başarıları ben yaptım demeyin. 11.5 milyonluk bir takım ve bu ligin en ucuz takımı. Ben bir aylık süre vermiştim, bırakacaktım görevi. Ben gitmeyeyim, siz gidin. 10 milyonu biz bulalım. Haziranda verilecek 1.5 milyonu daha alamadık. 750'sini zor aldım. Bu takımı hep beraber ve yardımlaşarak bilet sattık. Parayı ödedik ve oraya yolladık. Bugün çok duyguluyum. Allah hepsinden razı olsun. Tesis yok, doğru düzgün yemekleri yok. En ucuz takım play-off finalinde. İnananlar asla kaybetmez. Bodrum sporcuları en güzel tesislere layık. Bodrumlular Zehra ablalarını, Vargas ablalarını izlemeye layık. İnşallah play-off finalinden çıkar. Biz de tesisleri yaparız. Ufak kız çocuklarımızda ablalarını rol modellerini burada izleyebilirler" dedi. - MUĞLA