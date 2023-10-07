Bodrumspor, judo sporcuları yetiştirmek için eğitim düzenliyor
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Muğla'da Bodrumspor, başarılı judo sporcuları yetiştirmek için eğitim düzenledi. Bodrumspor bünyesindeki çocuk ve gençlerden oluşan 30 kişinin, haftanın iki günü ücretsiz alacağı kurs Bitez Gençlik Merkezi'nde başladı. Eğitim alan sporcuların, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Bodrum'u temsil etmesi hedefleniyor.
Muğla'da Bodrumspor, başarılı judo sporcuları yetiştirmek için eğitim düzenledi.
Bodrumspor bünyesindeki çocuk ve gençlerden oluşan 30 kişinin, haftanın iki günü ücretsiz alacağı kurs Bitez Gençlik Merkezi'nde başladı.
Eğitim alan sporcuların, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Bodrum'u temsil etmesi hedefleniyor.
Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı ve Bodrum Judo Konseyi Üyesi Kaya Muzaffer Ilıcak, Bodrum'dan şampiyonlar çıkarmak istediklerini belirtti.
Bodrumspor bünyesinde judo şubesini açtıklarını vurgulayan Ilıcak, "Başlangıçta 5 sporcumuz vardı, şu an 30 sporcuya ulaştık. Gençlik ve Spor Bakanlığının tesislerini kullanıyoruz. Hayırseverlerimizin aracılığıyla sporcularımıza kıyafetlerimizi alacağız. Hedefimiz Bodrum'dan başlayarak bütün ülkeye judoyu yaymak." ifadelerini kullandı.
Eğitim alanlardan 13 yaşındaki Cemal Afşin de Antalya'dan gelerek Bodrumspor'un akademisinde yer aldığını ve olimpiyat şampiyonu olmayı hedeflediğini bildirdi.