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Bodrumspor, judo sporcuları yetiştirmek için eğitim düzenliyor

Muğla'da Bodrumspor, başarılı judo sporcuları yetiştirmek için eğitim düzenledi. Bodrumspor bünyesindeki çocuk ve gençlerden oluşan 30 kişinin, haftanın iki günü ücretsiz alacağı kurs Bitez Gençlik Merkezi'nde başladı. Eğitim alan sporcuların, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Bodrum'u temsil etmesi hedefleniyor.