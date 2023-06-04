Bodrumspor, Eyüpspor'u mağlup ederek finale yükseldi
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Spor Toto 1. Lig Play-off 2. Tur rövanş maçında Bodrumspor evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Süper Lig'e yükselecek son takım perşembe günü oynanacak Pendikspor-Bodrumspor maçının ardından belli olacak.
Spor Toto 1. Lig Play-off 2. Tur rövanş maçında Bodrumspor evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Süper Lig'e yükselecek son takım perşembe günü oynanacak Pendikspor-Bodrumspor maçının ardından belli olacak.
Maçtan dakikalar
90+1. dakikada Ali Aytemur'un ortasında savunmanın uzaklaştırmaya topla buluşan Üzeyir Ergün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
90+8. dakikada sağ kanattan Kenan Özer'in kullandığı köşe atışında ön direkte Süleyman Özdamar kafayla topu filelere gönderdi. 2-0
Stat: Bodrum
Hakemler: Ali Şansalan xx, Serkan Olguncan xx, Ali Saygın Öğel xx
Bodrumspor: Diego Sousa xx, Erkan Değişmez xx (Hakan Özmer dk. 68 xx), Süleyman Özdamar xx, Samet Yalçın xx (Dever Orgill dk. 82 ?), Kenan Özer xx, Eren Albayrak xx (Burak Öksüz dk. 68 xx), Üzeyir Ergün xx, Musah Mohammed xx, Ali Aytemur xx, Gökdeniz Bayrakdar xx, Celal Dumanlı xx (Umar Aminu dk. 60 xx)
Yedekler: Bahri Can Tosun, Yekta Kurtuluş, Omar Imeri, Hakan Yeşil, Mert Çayir, İsmail Tarım
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Eyüpspor: Harun Tekin xx, Alpaslan Öztürk x, Sinan Kurt xx (Taşkın İlter dk. 85 ?), Mehmet Murat Uçar x, Ryan Babel xx (Yonathan del Valle dk. 72 x), Pa Dibba XX (Cenk Ahmet Akkılınç dk. 72 x), Uğur Demirok xx, Ömer Bayram x, İbrahim Aktan xx (Bekir Yılmaz dk. 57 x), Mustafa Pektemek xx (Umut Bulut dk. 57 x), Melih Kabasakal x
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Engin Can Aksoy, Recep Niyaz, Halik Akpınar, Ahmet Özkaya
Teknik Direktör: Arda Turan
Goller: Üzeyir Ergün (dk. 90+1), Süleyman Özdamar (dk. 90+8) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Pa Dibba, Alpaslan Öztürk, Umut Bulut, Uğur Demirok (Eyüpspor), Diego (Bodrumspor) - MUĞLA
Sizce #Galatasaray - #Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? #GSvFB— Haberler.com (@Haberler) June 4, 2023