Bodrumspor'da Fikret Öztürk başkan seçildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'da Fikret Öztürk başkanlığa seçildi. Öztürk, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrumspor Derneği Başkanı Rıza Karakaya ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Öztürk, kulübe yapılan harcamaların resmi kayıtlarla tutulduğunu ve futbolcuların alacaklarının zamanında ödendiğini belirtti. Ayrıca, Bodrumspor'un yüzde 80 hissesinin şirketine ait olduğunu ve sıfır borçla futbolcularla teslim etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'da başkanlığa Fikret Öztürk seçildi.

Bodrumspor Yönetim Kurulu toplantısının ardından başkanlığa seçilen Öztürk, Ortakent'teki golf kulübünde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Derneği Başkanı Rıza Karakaya ile basın toplantısı düzenledi.

Başkan Öztürk, katkılarından ve hizmetlerinden dolayı eski başkan Rıza Karakaya'ya teşekkür etti.

Öztürk, Bodrumspor'a 3 yılda 16 milyon avro harcadıklarını söyledi.

Harcamaların hepsinin kuruşu kuruşuna resmi kayıtlarla tutulduğunu belirten Öztürk, "Hiçbir futbolcunun alacağı yok. Maaşlar ve primler zamanında ödeniyor. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Bodrumspor'u kendi öz şirketimizden farklı tutmayacağız." dedi.

Bodrumspor'un yüzde 80 hissesinin şirketine ait olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Bugün sıfır borçla futbolcularla teslim etmeye hazırız. Bodrumspor'u bulunduğu noktadan geriye düşürmemek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ben yılın 10 ayında Bodrum'da yaşıyorum. Bodrum'u çok seviyorum. Emekliliğimi de burada ona göre düzenledim. Bodrumspor'u Bodrum'a yakışır bir duruma getirmek istiyoruz. Barcelona olsun istiyoruz. Bodrumspor güçlü olsun istiyoruz." diye konuştu.

Eski başkan Rıza Karakaya da 2011'de yönetime geldiklerini vurgulayarak, 12 yıldan bu yana yıprandığını ve yorulduğunu kaydetti.

Aynı enerjiyi bulamadığı için başkanlığı bırakma kararı aldığını anlatan Karakaya, "Derneğin 50 milyon gibi bütçe getirme durumu yok. Dernek bunu götüremez ama belediye işin içinde olursa bu işler daha kolay olur. Başkanım sağ olsun kabul etti ve bu şekilde olursa kulüp halktan kopmamış olur." ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Bodrumspor'un 2022-2023 sezonunu başarılı şekilde tamamladığına değindi.

Takımın final oynayarak Süper Lig'in köşesinden döndüğüne işaret eden Aras, "Seneye de aynı hedeflerle mücadelesini devam ettirecek. Bu toplantıyı yapmamızdaki amaç takımımızın hedeflerini yönetim kurulundan ve belediye başkanından dinlemek ve kamuoyu ile şu anki süreci paylaşmak." diye konuştu.