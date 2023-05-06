Bodrumspor, Altınordu ile karşılaşıyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Bodrumspor yarın evinde kümede kalma mücadelesi veren Altınordu ile karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Ege derbisini Ümit Öztürk yönetecek. Ligde 55 puanla 7'nci sırada yer alan Bodrum temsilcisi, kazanarak 3 puan gerisinde yer alan Manisa FK ile arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor.

Son olarak evinde Bandırmaspor'la 3-3 berabere kalan, 34 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 14'üncü sırada yer alan Altınordu da galip gelerek son 2 haftaya umutlu girmek istiyor. Ev sahibi ekipte kırmızı kart cezalısı Erdem ve sakat Üzeyir forma giyemeyecek. İyileşen Kenan kadroda yer alacak. Konuk takımda tedavisi süren Selim görev yapamayacak. Burnu kırılan kaleci Ali Emre burun ateli ile oynayabilecek.