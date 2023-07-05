Bodrumspor, 2023-2024 sezonu hazırlıkları için Düzce'de kampa girdi
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, yeni sezon hazırlıkları için Düzce'de kampa girdi. Geçen sezon play-off finalinde çıkma fırsatını kaçıran takım, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalara başladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında Düzce'de kampa girdi.
Geçen sezonu 62 puanla 4. sırada bitiren, play-off finalinde ise Pendikspor'a 2-1 yenilerek Spor Toto Süper Lig'e çıkma fırsatını kaçıran Bodrumspor, Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki ilk idmana ısınma hareketleriyle başlayan yeşil-beyazlı futbolcular, daha sonra pas, pres ve top kapma çalıştı.
İdman, kondisyon ağırlıklı programla tamamlandı.
Sizce Arda Güler hangi takımı tercih etmeli?— Haberler.com (@Haberler) July 4, 2023