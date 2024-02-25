BODRUM SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları tamamlandı

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları tamamlandı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun üçüncü ayağına, 27 teknede farklı illerden 240 sporcu katıldı.

Yarışların tamamlanmasının ardından marinada düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere kupaları verildi.

IRC A'da "Göztepe Ağanlar 1925" adlı teknenin ekibinin birinci olduğu yarışlarda, IRC B1'de "Passion 2 Lobster Sailing Team" ekibi, IRC B2'de "Joy Lemon ekibi, IRC B3'de de "Layd Sollare Define Sailing Team" teknesinin ekibi birincilik elde etti.

Destek 1'de "Single Star", destek 2'de de "Işıltı" teknesi ekibi ilk sırada yer aldı.

Katılımcılara kupaları, organizasyon yetkilileri ve destek veren firma temsilcileri tarafından verildi.

Yarışlar, 16-17 Mart'ta 4'üncü etap mücadelesi ile devam edecek.