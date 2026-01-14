Bodrum FK'da Başkan Taner Ankara oldu
Bodrum Futbol Kulübü, Aşkın Demir'in sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmasının ardından yeni başkanını seçti. Yapılan yönetim kurulu toplantısında iş insanı Taner Ankara, kulübün yeni başkanı olarak atanmıştır.
Geçen yıl Haziran ayında Fikret Öztürk'ten görevi devralan Aşkın Demir, 6 ay sürdürdüğü başkanlık görevini geçen 29 Aralık'ta sağlık sorunları nedeniyle bıraktığını açıklamıştı. Bodrum FK'da yaklaşık 2 haftadır süren belirsizlik sona erdi. Yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni başkan Taner Ankara oldu. İş insanı Taner Ankara lojistik işiyle uğraştığı bildirildi.
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bodrum Futbol Kulübümüzün yeni Başkanı Taner Ankara'ya görevinde başarılar diler, bu önemli görevin camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. - MUĞLA