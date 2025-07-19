Bodrum Futbol Kulübü, Defans Oyuncusu Ali Eren İyican ile Yollarını Ayırdı

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Bodrum Futbol Kulübü, 1. Lig'de mücadele edeceği yeni sezona hazırlık sürecinde defans oyuncusu Ali Eren İyican ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, İyican'a kariyerinde başarılar diledi.

YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, defans oyuncusu Ali Eren İyican ile yollarını ayırdığını duyurdu. Resmi hesaptan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ali Eren İyican ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Bodrum Futbol Kulübü'ne 2021-2022 yılında gelen Ali Eren, 1461 Trabzon ve Beykoz Anadolu takımlarına kiralanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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