Bodrum FK, Yeni Sezon Öncesi İki Transfer Gerçekleştirdi
TFF 1. Lig'e dönecek olan Bodrum Futbol Kulübü, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde kamp sürdürürken, Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Ali Habeşoğlu ve Elazığspor'dan Berşan Yavuzay ile sözleşme imzaladı.
TFF 1'inci Lig'e döneceği yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Burhan Eşer yönetiminde Düzce Topuk Yaylası'ndaki kampını sürdüren Bodrum Futbol Kulübü iki takviye yaptı.
Bodrum ekibi, transferde daha önce renklerine bağladığı Ayvalıkgücü Belediyespor'dan golcü Ali Habeşoğlu'nun yanı sıra Elazığspor'dan stoper Berşan Yavuzay'ın imzasını resmen açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki Berşan'la 2+1 yıllığına sözleşme imzalandığını duyurdu.
Berşan geçen sezon 2'nci Lig ekibi Elazığspor'da 30 maçta 4 golle oynadı. Bodrum FK, genç yıldız adayı Ali Habeşoğlu'yla da 5 yıllık sözleşme yapıldığını açıkladı. 20 yaşında, 1.90 boyundaki Ali Habeşoğlu geçen sezon 3'üncü Lig'de 21 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Hatayspor altyapısında yetişip 2 yıl önce Somaspor'dan Ayvalıkgücü'ne giden Ali, performansıyla önce U20 Milli Takımı'na, ardından ilk kez Ümit Milli Takım'a davet edilmişti.