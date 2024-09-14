Üye Girişi
Haberler

Bodrum FK ve Başakşehir FK Beraberliğe Tuttu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, evinde Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklara sahne olurken gol sesi çıkmadı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında Başakşehir FK ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada etkili gelen Bodrum FK'da ceza sahası içinde Ege'nin sert vuruşunda top kaleciden oyun alanına geri döndü. Yaşanan karambolde Puşcaş topa dokunamadı.

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert Bulut

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar, Ege Bilsel (Seferiy dk. 42), Fredy, Dimitrov, Puşcaş

Yedekler: Samet Yalçın, Kenan Özer, Haqi, Brazao, Ahmet Aslan, Celal Dumanlı, Gökhan Akkan, Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Başakşehir FK: Muhammed Şengezer, Kemen, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Figueiredo, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Piatek

Yedekler: Onur Ergün, Duarte, Keny, Crespo, Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Emre Kaplan, Davidson, Deniz Dilmen

Teknik Direktör: Çağdaş Atan - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Başakşehir Güncel Bodrum Futbol Spor

Konu: Narin cinayeti! Erdoğan'ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar

Erdoğan'ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar

 Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: 'Gelip öcünü benden alsalardı'

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 Narin'in yengesi, açık açık söyledi: Eşimden başka kimseden şüphelenmiyorum

Ailede en çok merak edilen kişi, açık açık isim verdi: Neden yaptı bilmiyorum
Erdoğan müjdeyi verdi! Bosna Hersek'e kimlikle seyahat dönemi başlıyor

Turistlerin çok sevdiği ülkeye, artık sadece kimlikle gidebileceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Benfica maçı hangi kanalda? Benfica Santa Clara maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? S Sport CANLI izle! (REAL SOCİEDAD REAL MADRİD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? Bein Sports 1 CANLI izle! (GS-RİZESPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı link! Galatasaray Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) GS Rizespor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Sivasspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Gaziantep FK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brighton Ipswich Town maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Ipswich Town maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title