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Bodrum FK ve Antalyaspor'un Karşılaşmasında İlk Yarı Golsüz Berabere Sona Erdi

Bodrum FK ve Antalyaspor'un Karşılaşmasında İlk Yarı Golsüz Berabere Sona Erdi
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya geldi ve maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Her iki takım da önemli ataklar geliştirmiş olsa da, gol sevinci yaşanmadı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Bardhi'nin ortasında ceza sahası içinde Puşcaş'ın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

16. dakikada Bardhi'nin ceza sahası yayının solundan şutunda top yandan dışarı gitti.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak

Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Seferi, Bardhi, Fredy, Okita, Puşcaş

Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Dimitrov, Brazao, Ahmet Aslan, Herelle, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Ege Bilsel

Teknik Direktör: Jose Morais

Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Thalisson, Güray Vural, Kaluzinski, Rakip, Streek, Soner Dikmen, Samudio, Larsson

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Gaich, Emrecan Uzunhan, O. Petrusenko, Hasan Yakub İlçin, Berkay Topdemir, Milosevic, Abdurrahim Dursun, Taha Osman Özmert

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sarı kartlar: Erdal Rakip, Sam Larsson (Antalyaspor) - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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