Bodrum FK ve Antalyaspor'un Karşılaşmasında İlk Yarı Golsüz Berabere Sona Erdi
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya geldi ve maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Her iki takım da önemli ataklar geliştirmiş olsa da, gol sevinci yaşanmadı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Bardhi'nin ortasında ceza sahası içinde Puşcaş'ın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.
16. dakikada Bardhi'nin ceza sahası yayının solundan şutunda top yandan dışarı gitti.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak
Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Seferi, Bardhi, Fredy, Okita, Puşcaş
Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Dimitrov, Brazao, Ahmet Aslan, Herelle, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Ege Bilsel
Teknik Direktör: Jose Morais
Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Thalisson, Güray Vural, Kaluzinski, Rakip, Streek, Soner Dikmen, Samudio, Larsson
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Gaich, Emrecan Uzunhan, O. Petrusenko, Hasan Yakub İlçin, Berkay Topdemir, Milosevic, Abdurrahim Dursun, Taha Osman Özmert
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Sarı kartlar: Erdal Rakip, Sam Larsson (Antalyaspor) - MUĞLA