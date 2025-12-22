Haberler

Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 0 Amed SF: 0

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maçta her iki takım da gol atamayarak 0-0 berabere kaldı. Maçta birçok pozisyon yaşanmasına rağmen gol sevinci yaşanmadı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Bodrum FK'da Mert'in pasıyla buluşan Brazao'nun sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

54. dakikada Dimitrov sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi, Ali'ye pas vermek istedi ancak top savunmadan döndü. Seken topa sağ ayağıyla sert vuran Dimitrov'un şutu da savunmaya takıldı.

57. dakikada ev sahibinde Furkan'ın hatalı pasını kapan Diagne, topu ceza sahası dışındaki sağ iç boşluktaki Dia Saba'ya aktardı. Dia Saba'nın gelişine sert şutunda top auta gitti.

Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Emrah Ünal, Orhun Aydın Duran

Bodrum FK: Diogo Ajeti, Mert Yılmaz, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah, Furkan Apaydın, Dimitrov (Ege Bilsel dk. 62), Pedro, Ali Habeşoğlu (Metin Türk dk. 82), Seferi

Yedekler: Bahri Can Tosun, Baran Demir, İsmail Tarım, Mustafa Erdilman, Omar Imeri, Adem, Emirhan Arkutcu, Enes Öğrüce, Jonathan Okita

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Sinan Kurt, Adama Traore, Dia Sabia, Daniel Mosquera, Mbaye Diagne, Fernando (Felix Afena-Gyan dk. 75)

Yedekler: Yakup Girişen, Veysel Sapan, Cheikhou Kouyate, Yunus Tarhan, Aytaç Kara, Çekdar Orhan, Felix, Celal Hanalp

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Sarı kartlar: Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş (Amed SF), Mert Yılmaz (Bodrum FK) - MUĞLA

