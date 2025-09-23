Bodrum FK, Van Spor FK ile Karşılaşacak

1'inci Lig'de hafta sonunda Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-1 kaybedip 3 maçlık galibiyet serisine nokta koyan ve ilk yenilgisini yaşayan şampiyonluk adaylarından Bodrum Futbol Kulübü, 7'nci hafta karşılaşmasında yarın evinde Van Spor FK ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Berkay Erdemir'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Ligde 11 puanla 4'üncü sırada yer alan Bodrum FK'nın teknik patronu Burhan Eşer, kazanıp Keçiörengücü yenilgisini telafi edeceklerini söyledi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 448, maraton 248, kale arkaları 148, misafir tribünü 190, öğrenci ve kadın taraftarlar 48 TL olarak olarak belirlendi. Van Spor FK 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 9 puan topladı, haftaya 10'uncu sırada girdi. Öte yandan Bodrum FK'da Başkan Aşkın Demir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret ederken, Başkan Vekili Selahattin Polat da Almanya'da VfB Stuttgart yönetimiyle buluştu.