Haberler

Bodrum FK ve Erokspor 0-0 Berabere Kaldı

Bodrum FK ve Erokspor 0-0 Berabere Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum FK, evinde Turka Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı. İki takım da 4 puana yükselirken, Bodrum FK üst üste üçüncü 0-0'ı aldı. Maç öncesi DMD hastası taraftar Eymen Özdoğan seremoniye katıldı.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Oğuzhan Kocaçoban, Mehmet Erdoğan

BODRUM FK: Sousa - Berşan, İsmail, Ali Aytemur, Emre, Yusuf (Dk. 89 Devrim), Loshaj (Dk. 77 Enes), Boran (Dk. 46 Providence), Adem (Dk. 46 Ege Arslan), Ege Bilsel, Ali Habeşoğlu (Dk.70 Aboubakar)

TURKA ESENLER EROKSPOR: Erdem - Claro, Mikail, Janvier (Dk. 71 Buljubasic), Kanga (Dk. 46 Faye), Samudio (Dk. 83 Kubilay), Bahadır, Erkan (Dk. 71 Enes), Yusuf (Dk. 66 Burak), Zeqiri, Hayrullah

SARI KARTLAR: Berşan, Providence, Emre (Bodrum FK), Erkan, Mikail, Hayrullah (Turka Esenler Erokspor)

1'inci Lig 5'inci hafta mücadelesinde Bodrum FK, evinde Turka Esenler Erokspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla galibiyetle tanışamayan iki takım da 4'er puana ulaştı. İlk haftayı puansız kapattıktan sonra son 4 müsabakadan 1'er puanla ayrılan ev sahibi ekip, son 3 karşılaşmayı 0-0'lık sonuçlarla tamamladı. Öte yandan Bodrum FK yönetiminin tedavisine katkı sağlamak için maçın bilet gelirini bağışlama kararı aldığı DMD hastası Bodrumlu minik taraftar Eymen Özdoğan da müsabaka öncesi seremoniye katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor

En büyük ilçelerden birini AK Parti'ye kaptırıyor
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi

Marmara'daki trajedide iki kaptan için aynı talep
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı

Bir döneme damga vurmuştu! İşte mesleği
Fenerbahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe yıldız isme "Güle güle" dedi
Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor, sen de patlat geç

"Cumhur İttifakı dağılıyor, gel sen de patlat geç"
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Tombalacı'nın malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
Nijerya'da petrol hırsızlığı girişiminde bulunan 37 kişi zehirlenerek öldü

Petrol çalmak için geldikleri yerde feci şekilde can verdiler
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in evlat acısı

AK Partili vekilin evlat acısı! Sadece 23 yaşındaydı
Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi