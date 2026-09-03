Bodrum FK ve Erokspor 0-0 Berabere Kaldı

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Oğuzhan Kocaçoban, Mehmet Erdoğan

BODRUM FK: Sousa - Berşan, İsmail, Ali Aytemur, Emre, Yusuf (Dk. 89 Devrim), Loshaj (Dk. 77 Enes), Boran (Dk. 46 Providence), Adem (Dk. 46 Ege Arslan), Ege Bilsel, Ali Habeşoğlu (Dk.70 Aboubakar)

TURKA ESENLER EROKSPOR: Erdem - Claro, Mikail, Janvier (Dk. 71 Buljubasic), Kanga (Dk. 46 Faye), Samudio (Dk. 83 Kubilay), Bahadır, Erkan (Dk. 71 Enes), Yusuf (Dk. 66 Burak), Zeqiri, Hayrullah

SARI KARTLAR: Berşan, Providence, Emre (Bodrum FK), Erkan, Mikail, Hayrullah (Turka Esenler Erokspor)

1'inci Lig 5'inci hafta mücadelesinde Bodrum FK, evinde Turka Esenler Erokspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla galibiyetle tanışamayan iki takım da 4'er puana ulaştı. İlk haftayı puansız kapattıktan sonra son 4 müsabakadan 1'er puanla ayrılan ev sahibi ekip, son 3 karşılaşmayı 0-0'lık sonuçlarla tamamladı. Öte yandan Bodrum FK yönetiminin tedavisine katkı sağlamak için maçın bilet gelirini bağışlama kararı aldığı DMD hastası Bodrumlu minik taraftar Eymen Özdoğan da müsabaka öncesi seremoniye katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı