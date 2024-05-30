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Bodrum FK Trendyol Süper Lig'e yükseldi

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Trendyol 1.Lig Play-off finalinde Bodrum FK, Sakaryaspor'u uzatmalar sonucunda 3-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükseldi.

Trendyol 1.Lig Play-off final karşılaşmasında Bodrum FK, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatmalar sonucunda Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

72. dakikada Del Valle'nin savunma arkasına attığı pasta ceza alanına hareketlenen Dimitrov, kaleci Sousa'yı geçerek topu ağlara gönderdi. 1-1

90+4. dakikada Brazao'nun sağ kanatta kaleye uzak noktadan orta-şut karışımı vuruşu yerden sekerek direkten döndü.

94. dakikada Cenk Şen'in sol kanattan ortasında Celustka'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1

103. dakikada sol kanattan topla ceza alanına hareketlenen Burak Çoban'ın pasında kale önünde Tunahan Akpınar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1

105+3. dakikada Tunahan Akpınar rakibine yaptığı müdahale sonucunda ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Muhammed Ertürk dk. 97), Rotman, Donkor (Çağlayan Menderes dk. 46), Bülent Uzun (Samed Onur dk. 106), Sinan Kurt (Erdi Dikmen dk. 45+2), Hasan Kılıç, Dimitrov, Murat Cem Akpınar, Del Valle (Koray Kılınç dk. 85), Ndlovu (Kabongo Kasongo dk. 80)

Yedekler: İbrahim Demir, Roshi, Berat Can Şanlı, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Omar İmeri dk. 75), Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Tunahan Akpınar dk. 85), Samet Yalçın, Mohammed (Erkan Değişmez dk. 60), Kenan Özer (Brazao dk. 75), Burak Çoban (Ege Bilsel dk. 105+2), Gökdeniz Bayrakdar (Celal Dumanlı dk. 60)

Yedekler: Bahri Can Tosun, Ali Eren İyican, Mustafa Erdilman, Furkan Apaydın

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Gökdeniz Bayrakdar (dk. 19), Celustka (dk. 94), Tunahan Akpınar (dk. 104) (Bodrum FK), Dimitrov (dk. 72) (Sakaryaspor)

Kırmızı kartlar: Rotman (dk. 44) (Sakaryaspor), Tunahan Akpınar (105+3) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Mohammed, Cenk Şen, Celal Dumanlı, Tunahan Akpınar, Burak Çoban, Ege Bilsel, Erkan Değişmez, Brazao (Bodrum FK), Oğuz Yıldırım, Cihan Topaloğlu, Hasan Kılıç (Sakaryaspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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